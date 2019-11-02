В деле о массовом повреждении автомобилей в Еманжелинске появился подозреваемый

В деле о повреждении шин у нескольких десятков машин в Еманжелинске появился подозреваемый.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в последние выходные октября в квартале, ограниченном улицами Ленина, Энгельса, Матросова и Титова.

На следующий день в полицию обратились более 40 человек, но позже выяснилось, что пострадали 80 автомобилей.

Полиция подозревает, что шины проткнул 21-летний Андрей Нахтигаль. Он объявлен в розыск.

«В случае если вы знаете о местонахождении Нахтигаля Андрея, необходимо об этом сообщить в отдел МВД России по Еманжелинскому району по телефонам: 8-351-38-21-202, 8-999-371-04-21, 8-950-737-52-18, 8-351-382-11-46», – сообщили в ГУ МВД по региону.

Отметим, что в Еманжелинске зарегистрирован индивидуальный предприниматель, чье имя и фамилия полностью совпадают с данными разыскиваемого. ИП зарегистрирован в апреле текущего года, основной вид деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 02.11.19

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