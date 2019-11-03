В Карабаше в многоквартирном доме взорвался газ

В Карабаше в доме № 13 по улице Металлургов в многоквартирном доме взорвался газ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», взрыв произошел около полуночи на 4 этаже. В квартире, в которой в тот момент находились три человека, включая 9-летнего ребенка, вылетели окна. МЧС сообщает об одном пострадавшем – ожоги легкой степени получила женщина.

«Несущие конструкции жилого дома не повреждены», – сообщили в ведомстве. Причины происшествия устанавливаются.

Карабаш, Павел Зварзн

Карабаш. Другие новости 02.11.19

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