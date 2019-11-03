Вот и «Чистый воздух»: Челябинск накрыл вонючий смог

Жители Челябинска жалуются на резкий неприятный запах, появившийся в городе вечером в воскресенье.

«Вонь началась примерно в обед сегодня... Я думаю, это потому, что руководящий уехал на праздники из города ... Вот и весь проект «чистый воздух», – пишут горожане в соцсетях. – В центре воняет сильно, хотя машин нет вообще…»

«3 – 5 ноября 2019 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, – сообщили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями:

С 08:00 часов 03.11.19г. до 11:00 часов 05.11.2019 г. на территории гг. Челябинск, Коркино, Карабаш

С 08:00 часов 03.11.19г. до 19:00 часов 04.11.2019 г. на территории г. Златоуст

С 14:00 часов 03.11.19г. до 14:00 часов 04.11.2019 г. на территории г. Магнитогорск

С 08:00 часов 03.11.19г. часов до 11:00 часов 05.11.2019 г. отдельным предприятиям Челябинской области

объявляется предупреждение о НМУ первой степени».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент скорость ветра в Челябинске не превышает 1 метра в секунду. Согласно датчикам активистов движения «Челябинск, дыши!» наибольшая концентрация загрязняющих веществ фиксируется в районе пресечения Комсомольского и Свердловского проспектов, в квадрате Свердловский – Победы – Российская – Труда и на ЧТЗ.

Предположительно, ветер незначительно усилится только завтра к вечеру.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.11.19

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