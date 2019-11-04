Челябинца, страдавшего аутизмом, нашли мертвым

В Челябинске остановлены поиски 21-летнего Льва Холодилина, страдавшего аутизмом: парня наши мертвым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поиски начались 23 октября. В этот день родители вместе с сыном ездили по магазинам, добравшись до строительного рынка, они оставили парня в машине, а когда вернули, то не обнаружили Льва ни в автомобиле, ни поблизости.

Было объявлен розыск.

В тот же день камеры видеонаблюдения зафиксировали парня у ТРК «Родник». На помощь полиции пришли волонтеры: они объявили сбор записей с автомобильных регистраторов, а также начали прочесывать местность.

Сегодня в районе моста по улице Северо-Крымской волонтеры заметили тело у островка посередине реки Миасс. По предварительным данным, следов насильственной смерти не обнаружено. Предположительно Лев упал с моста в тот же день, когда пропал.

Челябинск, Павел Зварзин

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