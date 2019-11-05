Президент РФ назначил зампреда Челябинского областного суда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителя председателя Челябинского областного суда по административным делам. Этот пост заняла Светлана Шигапова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкур на замещение вакантной должности был объявлен минувшей весной. Шигапова была единственной, кто заявился на участие. В августе ей дала необходимую квалификацию Высшая квалификационная коллегия судей России.

Светлана Шигапова начала карьеру в 1992 году в качестве секретаря судебного заседания Калининского районного суда. В 1993 году в этом же статусе 2 недели работала в областном суде, но потом вернулась в Калининский район. В 2001 году получила диплом Южно-Уральского госуниверситета по специальности юриспруденция.

С 2002 года работала мировой судей, с 2008 – судьей Калининского райсуда.

В 2011 получила назначение в Челябинский областной суд, где с того времени рассматривает дела об административных правонарушениях.

Отметим, в областном суда остаются вакантными еще две ставки заместителя председателя – по общим вопросам и по уголовным делам.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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