С фирмы семьи экс-губернатора Челябинской области требуют неустойку

Южноуральский регоператор подал в суд на фирму сына бывшего главы региона Бориса Дубровского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области к ООО «Синай» областной арбитражный суд намерен рассмотреть 12 ноября.

Фонд требует взыскать с компании Александра Дубровского (сына экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского) 7,77 миллиона рублей неустойки за срыв выполнения заключенных ранее контрактов.

Напомним, в 2018-2019 годах ООО «Синай» заключила с регоператором контракты на общую сумму почти 630 миллионов рублей. При этом большая часть тендеров компания сына главы Южного Урала выиграла в 2018 году – на 618,7 миллиона рублей. Как правило, речь шла о проведении оценки состояния домов, надзоре за качеством работ и подготовке проектной документации.

Однако, компания явно переоценила свои возможности, в итоге все свои обязательства выполнить не сумела. После этого фонд капремонтов потребовал ввести в отношении фирмы штрафные санкции.

Это не первые претензии, связанные с взаимоотношениями ООО «Синай» и регионального оператора. Так, у многих наблюдателей вызывал ироническое недоумение факт неслыханного успеха холдинга, аффилированного с действующим в то время губернатором Борисом Дубровским, в борьбе за государственные и окологосударственные (как в случае с регоператором) контракты.

Так, за время нахождения Дубровского у власти ранее практически не заключавшие подобные контракты, смог выиграть тендеры на сумму порядка миллиарда рублей.

По ряду аукционов даже проходила прокурорская проверка, в том числе – по контрактам на капитальный ремонт. Однако, нарушений не нашли. Формально не нашли и конфликта интересов, сославшись на то, что речь идет о расходовании не бюджетных средств, а денег жителей Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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