На Урале проводят проверку по информации о дебоше, устроенном начальником районного отдела МВД

В Челябинской области началась проверка по факту дебоша в сауне. По некоторым данным, в центре скандала оказался начальник одного из районных отделов МВД России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные в Магнитогорске. Историю рассказали в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте»: якобы, офицер, официально находясь на лечении в госпитале, вместе со своим родственником (тоже сотрудником полиции), выпив, отправились отдохнуть в сауну. Расслаблялись так, что пришлось вызывать полицию. Офицера доставили в отделение, но и там успокоили его с трудом.

«В настоящее время по информации, размещенной в социальных сетях, проводится проверка полицией», – цитирует РИА Новости представителей пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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