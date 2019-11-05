Уральские металлурги сохранили прибыль на уровне прошлого квартала

ММК отчитался о результатах третьего квартала и 9 месяцев 2019 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», EBITDA за 3 квартал 2019 года составила 525 миллионов долларов США, увеличившись на 5,6% к показателю за прошлый квартал. Маржа по EBITDA составила 26,1%.

Меры по повышению операционной эффективности на фоне сохранения объемов продаж высокомаржинальной продукции позволили компании увеличить показатель EBITDA на тонну металлопродукции до 177 $/т (+5,4% кв/кв).

Чистая прибыль компании за 3 квартал 2019 года составила 271 миллион долларов США, оставшись на уровне прошлого квартала. Среди разовых факторов, повлиявших на показатель, можно выделить доначисление резервов по рекультивации и прибыль от изменения валютных курсов.

Выручка за 3 квартал 2019 года выросла на 0,5% за счет роста объема продаж на фоне снижения средней цены реализации, отражающее коррекцию цен на мировом рынке стали.

В 3 квартале 2019 года себестоимость снизилась на 2,3% к уровню прошлого квартала до 1 миллиарда 418 миллионов долларов США.

Свободный денежный поток за 3 квартал 2019 года существенно вырос и составил 289 миллионов долларов США.

Учитывая низкую долговую нагрузку, положительную генерацию денежного потока, а также устойчивое финансовое положение компании, совет директоров по итогам работы за 3 квартал 2019 года на заседании 30 октября 2019 года рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату дивидендов – в размере 1,650 рубля на одну акцию, что эквивалентно 100% от FCF за квартал.

Выручка компании за 9 месяцев 2019 года сократилась на 6,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Такая динамика вызвана снижением объемов реализации товарной продукции из-за проведенных ремонтов в доменном, конвертерном и прокатном производствах на фоне снижения цен на 28 долларов США на тонну или 4,2%.

EBITDA снизилась на 22,3% относительно показателя за 9 месяцев 2018 года и составила 1 миллиард 462 миллиона долларов США. На такое снижение показателя оказали влияние сокращение объемов производства, снижение цен на металлопродукцию и рост цен на железорудное сырье, вызванные негативными тенденциями на мировом рынке стали. При этом поддержку результатам компании оказал рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) до 49,0% и переориентация продаж на более маржинальный внутренний рынок.

Положительное влияние на прибыльность компании в течение периода оказал эффект от реализации программы повышения операционной эффективности и оптимизации затрат, который по итогам 9 месяцев 2019 года составил 55 миллионов долларов США (в том числе за 3 квартал 15 миллионов долларов США).

Свободный денежный поток за период составил 610 млн долларов США и снизился на 22,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Общий долг Группы ММК по итогам 9 месяцев 2019 года составил 866 миллионов долларов США, что выше уровня на конец 2018 года.

Компания вернулась на международный долговой рынок спустя более 15 лет с успешным размещением 5-летних еврооблигаций в июне 2019 года. Доходы от выпуска будут использованы для рефинансирования более дорогих кредитов и финансирования инвестиционной программы, реализуемой в соответствии со стратегией компании.

Остаток денежных средств и депозитов на счетах компании на 30 сентября 2019 года составил 936 миллионов долларов США. Высокие показатели рентабельности в течение квартала позволили аккумулировать на счетах компании денежные средства в объеме, достаточном для полного покрытия долговых обязательств компании и выплаты дивидендов.

В результате чистый долг компании по итогам 9 месяцев 2019 года имеет отрицательную величину и составил -70 миллионов долларов США.

Вложения в основные средства за 3 квартал 2019 года составили 188 миллионов долларов США. Снижение к уровню прошлого квартала на 23,6% соответствует графику реализации инвестиционных проектов.

Всего за 9 месяцев 2019 года капитальные вложения Группы ММК составили 592 миллиона долларов США, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 9,8%. В 2019 году инвестиции в основные средства будут соответствовать ранее озвученной инвестиционной программе компании с учетом ускорения реализации крупных инвестиционных проектов.

По итогам квартала приток из оборотного капитала составил 51 миллион долларов США (по сравнению с оттоком в размере 79 миллионов долларов США во 2 квартале 2019 года) в основном за счет снижения дебиторской задолженности. При этом отношение чистого оборотного капитала к выручке по итогам квартала сократилось до 14,5%.

Рост объемов реализации, эффективная работа компании с оборотным капиталом и мероприятия по повышению операционной эффективности, на фоне снижения капитальных вложений, позволили существенно увеличить свободный денежный поток за 3 квартал 2019 года до 289 миллиона долларов США. Снижение свободного денежного потока за 9 месяцев 2019 года на 22,6% относительно аналогичного периода прошлого года обусловлено снижением прибыльности в условиях высокой волатильности мировых цен.

«В настоящий момент менеджмент компании видит сокращение спроса на экспортных рынках и сезонное ослабление металлопотребления на внутреннем рынке на фоне коррекции цен на сталь, отражающей неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка. Вместе эти факторы будут оказывать давление на показатели Группы ММК в 4 квартале 2019 года. Несмотря на негативные тенденции, ожидается, что на внутреннем рынке ценовая премия относительно экспорта хоть и снизится, но будет оставаться на достаточно высоком уровне, что в совокупности со снижением цен на основные сырьевые ресурсы и высокой загрузкой агрегатов, производящих высокомаржинальную продукцию, окажет положительное влияние на результаты компании», – заявили в ПАО ММК.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.11.19

Банк России отказался комментировать проблемы Сбербанка. / С фирмы семьи экс-губернатора Челябинской области требуют неустойку. / На Урале проводят проверку по информации о дебоше, устроенном начальником районного отдела МВД. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»