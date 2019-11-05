В Челябинской области девятимесячный младенец отравился крысиным ядом

В Челябинской области проводится проверка по факту отравления 9-месячного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 2 ноября в больницу Магнитогорска из одного из домов по улице Ярославского с признаками отравления поступила 9-месячная девочка.

По данному факту проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, ребенок отравился крысиным ядом. Девочка помещена в реанимационное отделение, медики оценивают состояние ребенка, как стабильно тяжелое.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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