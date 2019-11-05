В Челябинске будут судить хозяев элитного борделя

Двое жителей Челябинска предстанут перед судом за организацию занятия проституцией под видом массажного салона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего и 36-летней жителей города, обвиняемых в организации занятия проституцией другими лицами, а также содержании притонов для занятия проституцией.

В ходе дознания установлено, что для организации незаконной деятельности мужчина арендовал необходимое помещение и вёл финансовую деятельность, а женщина являлась администратором салона.

«За период с мая 2016 по июнь 2019 года, используя девушек, оказывающих услуги сексуального характера в виде эротического массажа, обвиняемые содержали притон для занятия проституцией в помещении в Центральном районе Челябинска», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Девушки, оказывающие данные услуги, привлечены к административной ответственности в виде штрафа за занятие проституцией.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Сутенерам грозит от 100 до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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