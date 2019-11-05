В Магнитогорске «мусорный» регоператор отказался от услуг мусоросортировки

Апелляция подтвердила законность предупреждения ООО «Центр коммунального сервиса» в связи с отказом от заключения договора на оказание услуг по сортировке твердых коммунальных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерным предупреждение антимонопольного ведомства в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорском кластере.

Предупреждение было выдано в июле 2018 года в связи с отказом ООО «ЦКС» от заключения договора с ООО «Спецкомплекс», владельцем мусоросортировочного комплекса в Магнитогорске.

«Установлено, что в июне 2018 года ООО «Спецкомплекс» направило в адрес ООО «ЦКС» официальное предложение о заключении договора на оказание услуг по обработке (сортировке) ТКО, составленного в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами. Однако регоператор сообщил компании, что в его тарифе не предусмотрены затраты на обработку ТКО и отказал в заключении данного договора. Далее между сторонами продолжались длительные переговоры по заключению договора», – напомнили в пресс-службе регионального УФАС.

ООО «Спецкомплекс» является владельцем мусоросортировочного комплекса в г. Магнитогорске, имеет соответствующую лицензию, министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области установлен тариф на обработку ТКО.

Челябинским УФАС России в действиях ООО «ЦКС» были усмотрены признаки нарушения закона о защите конкуренции. Регоператору было выдано предупреждение со сроком исполнения до 15 августа. Затем ООО «ЦКС» сообщило в Челябинское УФАС России об его исполнении.

Однако, ведомство пришло к выводу о ненадлежащем исполнении предупреждения, так как проект договора мусоросортировщику отправили, так его и не подписав. К тому же, документы направили позднее срока, установленного в предупреждении.

В связи с неисполнением предупреждения Челябинским УФАС России в сентябре 2018 года было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Заседание Комиссии по данному делу состоится в конце ноября 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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