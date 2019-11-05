Профессионал по миксфайту из Магнитогорска сколотил банду для нападений на горожан

В Магнитогорске перед судом предстанут победитель турнира по смешанным единоборствам и участники организованной им группы, обвиняемые в совершении серии грабежей и разбойных нападений на жителей Магнитогорска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении магнитогорцев Ярослава Морева, Данила Чернева, Никиты Раимова и их трех несовершеннолетних знакомых, обвиняемых в соответствии со степенью участия, в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений, грабежах и разбоях.

По версии следствия, осенью 2018 года Морев, профессиональный спортсмен, победитель всероссийского турнира по смешанным единоборствам, сколотил банду для совершения разбойных нападений на горожан. Помимо вожака, в ней участвовали еще пять магнитогорцев, знакомых ему по совместным профессиональным занятиям единоборствами. В ноябре 2018 года группировка совершила серию нападений и грабежей в отношении пяти граждан, которых обвиняемые избили и ограбили на сумму более 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела с самого начала представляло сложность, так как все преступления были совершены в условиях неочевидности, нападения на горожан совершались ночью, при этом все потерпевшие находились в состоянии алкогольного опьянения, и как следствие, описать приметы нападавших не могли. От преступления к преступлению, нападавшие действовали все более организовано: начали использовать автомобиль для быстрого отхода с места преступлений, при совершении последнего преступного эпизода применяли маски. Не остановило бандитов даже то, что после одного из нападений за автомобилем, в котором они находились, была погоня сотрудников ГИБДД. Однако, нападавшим удалось скрыться от сотрудников полиции.

Впрочем, следователям удалось установить, что все преступления имеют одинаковый почерк, в нападениях участвовала группа молодых людей, которые, исходя из показаний потерпевших, действовали очень слажено и обладали навыками единоборств. Так же были установлены пункты сбыта похищенного имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения в местах совершения преступления, отработаны лица из числа ранее судимых за совершение аналогичных преступлений. В ходе проделанной работы было установлено, что к серии совершенных преступлений может быть причастен Морев. Сотрудники уголовного розыска отработали круг его общения, установив и задержав всех участников преступной группы.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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