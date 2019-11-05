В суд направили дело курганцев, побивших полицейского в аэропорту «Челябинск»

Дело дебоширов, напавших на полицейских в аэропорту Челябинска, направили в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, в Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Кургана, обвиняемых в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту города Челябинска.

По версии следствия, 22 сентября около 4 часов 31-летний мужчина и 46-летняя женщина, находясь в зале вылета международного сектора аэропорта Челябинска, вступили в словесный конфликт с работником аэропорта. На место инцидента вызвали наряд полиции, который нетрезвые пассажиры рейса «Челябинск – Анталья» встретили нецензурной бранью.

В итоге представитель авиакомпании «Ред Вингс» принял решение об отказе курганцам в перелете из-за нарушения правил предполетного поведения пассажиров. Сотрудники транспортной полиции доставил нарушителей в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Челябинска. По пути мужчина продолжал осыпать полицейских нецензурной бранью, а женщина нанесла двум полицейским несколько ударов.

В ходе предварительного следствия было осмотрено место происшествия, изучены записи видеонаблюдения, допрошены сотрудники полиции, свидетели, обвиняемые, проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно которой установлено наличие телесных повреждений у одного из стражей порядка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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