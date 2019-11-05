На Южном Урале прогнозируется сильный ветер

На Южном Урале ожидается сильный ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, 6 ноября в отдельных районах Южного Урала ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Отметим, что до конца рабочей недели в области сохранится относительно теплая погода. Дневные температуры будут достигать +9 градусов Цельсия, ночью около нуля. Будет дождливо, местами возможен мокрый снег.

Но уже в выходные столбики термометров даже днем не поднимутся выше нуля.

Челябинск, Павел Зварзин

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