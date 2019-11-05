В Челябинске готовят митинг за прямые выборы мэра

В Челябинске сторонники прямых выборов мэра планируют выйти на митинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», организаторы уведомили администрацию города о проведении акции протеста 17 ноября на Алом поле.

На прошедшем 9 месяцев назад предыдущем митинге «За прямые выборы мэра» за 2 часа под петицией о возврате всенародного голосования было собрано более 1 тысячи подписей, а по итогам его проведения была принята резолюция, предъявленная организаторами Челябинской городской думе и Законодательному собранию Челябинской области на конкурсе по выбору Владимира Елистратова, напоминают инициаторы акции.

Планируется, что в митинге примут участие до 2 тысяч горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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