В «мусорном» регоператоре трех южноуральских кластеров сменился гендиректор

ООО «Центр коммунального сервиса» возглавил Захид Камилов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Центр коммунального сервиса», в компании, отвечающей за сферу обращения с твердыми коммунальными отходами в трех кластерах – Челябинском, Карабашском и Магнитогорском, произошла ротация руководящего состава.

После нескольких лет работы в Челябинской области Алексей Бубнов решил сменить регион проживания и место работы. Должность исполняющего обязанности генерального директора с 1 ноября занял Захид Камилов, руководивший ранее ООО «Полигон ТБО», обслуживающий полигон в Полетаево.

«Перед топ-менеджментом ООО «Центр коммунального сервиса» стоят глобальные задачи, прописанные в национальном проекте «Экология». Согласно этому документу, доля ТКО, направляемых на сортировку и переработку в Челябинской области, к 2024 году должна значительно увеличиться. Серьезный шаг в этом направлении будет сделан уже в следующем году. С 1 января в двух пилотных городах Челябинской области – Южноуральске и Копейске вводится раздельный сбор мусора. Работа будет выстраиваться под руководством Захида Камилова, а позже полученный опыт распространится на другие муниципалитеты», – рассказали в компании.

Напомним, ранее Челябинское УФАС России обвинило ЦКС в нарушении закона о конкуренции: регоператор отказался подписывать договор с мусоросортировочным комплексом, расположенным в Магнитогорске, заявив, что действующий тариф на обращение ТКО не включает оплату услуг по мусоросортировке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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