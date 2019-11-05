Общественники требуют аннулировать список членов общественной палаты Златоуста

В Златоусте активисты обратились к мэру с просьбой пересмотреть список членов общественной палаты города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Златоуст продолжают сотрясать политические скандалы. На сей раз камнем преткновения стало формирование нового состава местной общественной палаты.

Напомним, общественная палата Златоуста формируется частями: сначала администрация города делегирует в её состав 10 представителей, а потом уже они определяются со второй частью ОП. При этом первую десятку чиновники сформировали еще до утверждения в должности главы города Максима Пекарского.

В результате в ОП Златоуста вошли секретарь Златоустовского епархиального управления Денис Абрамов, представитель местного отделения движения «За возрождение Урала» Валентина Антимонова, член ЗВУ Динара Резникова, гендиректор завода «Стройтехника» Алексей Белов, депутаты городского собрания Анвар Гизатуллин и Марина Упит, хазрат местной мечети Саидбек Джуманов, председатель муниципального отделения конгресса татар Челябинской области Валя Загидуллина, атаман казачьего войска Владимир Клаптюк и помощник депутата Госдумы Татьяна Накоскина.

При этом из 10 членов ОП 6 перешли из старого состава. В том числе, председатель общественной палаты Марина Упит. В то же время, в ОП не представлены многие влиятельные, по мнению городских активистов, общественные организации. Причем как зарегистрированные (городская организация единоборств, башкирский центр), так и не имеющие формальной регистрации, но представляющие реальные интересы горожан. Между тем, последних не так уж и мало, и возникли они в ходе борьбы златоустовцев за решение конкретных проблем. Так, неформальное движение «Золотая горка» появилось во время выступлений горожан против вырубки леса на одноименной горе. Движение «Мой Златоуст» заявило о себе в ходе протестов против строительства в городе кремниевого завода ( а общественная палата поддерживала инвестиционный проект).

В итоге «уличные» общественники выступают категорически против сформированного списка представителей мэрии. Административная десятка не отражает интересов жителей Златоуста, уверены они. И предлагают мэру Максиму Пекарскому отменить даже не им подписанное постановление. И сформировать новый состав общественной палаты, более адекватно отображающий интересы горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.11.19

Формальные медкомиссии и «деградация» офицерства? Что стало причиной массовой бойни в Забайкалье. / «Это рыночное ценообразование»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась изучать подорожание бензина. / В «мусорном» регоператоре трех южноуральских кластеров сменился гендиректор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»