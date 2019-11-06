Перед Новым годом Челябинск закроют для большегрузов

В последней декаде декабря в Челябинске ограничат движение большегрузов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах областного центра многократно увеличивается количество транспортных средств. Это связанно с подготовкой жителей региона к празднованию Нового года и покупкой подарков, что в свою очередь обуславливает притяжение большого количества автомобилей, прибывающих из близлежащих районов области к крупным торговым центрам столицы Южного Урала.

В условиях возросшего дорожного трафика передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

С целью предотвращения аварийности с участием большегрузного автотранспорта и автомобилей габаритной спецтехники грузоподъемностью свыше 10 тонн с 20 по 31 декабря планируется введение ограничения его передвижения по улицам Челябинска в дневное время с 06:00 до 22:00.

«В указанное время сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд данных транспортных средств на территорию города. Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях», – рассказали в силовом ведомстве.

Владельцам автотранспортных предприятий, торговых и строительных организаций необходимо пересмотреть логистические схемы и маршруты движения с учетом того, что передвижение по городским улицам, погрузка и разгрузка будут разрешены в ночное время – с 22:00 до 06:00.

Для предотвращения заторовых ситуаций в предпраздничные дни на челябинские дороги будут выведены дополнительные экипажи ГИБДД, в том числе с привлечением сил областного полка ДПС. Инспекторы будут осуществлять распорядительно-регулировочные действия и оказывать помощь автомобилистам в преодолении затруднений в движении. Светофоры на наиболее сложных перекрестках в часы пиковых нагрузок будут переведены в «желтый» мигающий режим, регулирование движения на них будет осуществляться «ручным» способом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.11.19

Общественники требуют аннулировать список членов общественной палаты Златоуста. / Формальные медкомиссии и «деградация» офицерства? Что стало причиной массовой бойни в Забайкалье. / «Это рыночное ценообразование»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась изучать подорожание бензина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»