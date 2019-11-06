В Челябинске поймали насильников, надругавшихся над школьницами среди бела дня

В Челябинске задержали рецидивистов, ограбивших и изнасиловавших двух восьмиклассниц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление было совершено в воскресенье, 3 ноября, во второй половине дня, неподалеку от торгового центра «КС» в Металлургическом районе областного центра.

Двое мужчин подошли к девочкам 14 и 15 лет и, угрожая им ножом, ограбили и совершили преступление в отношении половой неприкосновенности восьмиклассниц. По данному факту было возбуждены уголовные дела по статьям 162 (разбой) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ. Нападавших объявили в розыск.

Сегодня стало известно, что полиция задержала двоих подозреваемых. Ими оказались мужчины 32 и 37 лет, ранее судимые, в том числе, за грабеж и разбой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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