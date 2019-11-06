Уголовное дело в отношении главного наставника сборной России по кикбоксингу передали в суд

В Челябинске будут судить главного тренера национальной сборной по кикбоксингу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя региона. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере, а также краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере.

Речь идет о главном тренер сборной России по кикбоксингу Фаригате Касымове. По версии следствия, являясь тренером МБУ ДО ДЮСШ «Буревестник», мужчина в 2017 году получил свыше 830 тысяч рублей для проведения тренировочных и спортивных мероприятий в Полевском Свердловской области.

Однако, сборы в Полевском так и не состоялись, уверены следователи. Между тем, наставник кикбоксеров предоставил в бухгалтерию фиктивные авансовые отчеты о расходовании бюджетных средств с приложением ведомостей о получении спортсменами денег на питание, витамины, чеков и квитанций о проживании в гостиницах, причинив ущерб на указанную сумму министерству по физической культуре и спорту Челябинской области.

Кроме того, в октябре 2014 года мужчина обманом завладел платежной картой спортсмена, на счет которой в качестве заработной платы в период 2014-2017 годов были зачислены денежные средства на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей, которыми тренер распорядился по своему усмотрению.

Прокуратурой области в интересах субъекта Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании ущерба, причиненного региональному министерству по физической культуре и спорту.

В ходе следствия наложен арест на земельный участок и жилой дом обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Сам Фаригат Касымов настаивает, что уголовное дело сфабриковано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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