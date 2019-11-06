Южный Урал вошел в пятерку самых опасных для автомобилистов регионов

Челябинская область вошла в пятерку самых аварийных регионов России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область стала одной из самых аварийноопасных территории России из-за низкого качества дорог и не привыкших соблюдать ПДД водителей. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Национальным рейтинговым агентством (НРА), и эксперты РАНХиГС и ВШЭ.

В ходе исследования была проанализирована информация с телематических устройств, установленных на 14 тысячах автомобилей, застрахованных по каско. Экспертов интересовали данные о скорости движения автомашин, ускорениях и торможениях, времени, проведенном за рулем. Усредненные данные за второй квартал этого года исследователи сопоставили с масштабом произошедших за этот же период ДТП, выведя таким образом скоринговый балл, отражающий уровень безопасности для водителей (чем выше балл, тем безопаснее).

В итоге самой опасной территорией оказались Чечня и Ингушетия (75,1, в исследовании этим двум регионам дали совместную оценку). Далее следуют Забайкальский край (75,1), Оренбургская и Ленинградская области (обе – по 77,1). Замыкает пятерку аутсайдеров Челябинская область (77,2).

Возглавила рейтинг Омская область (86,7 балла). Далее с одинаковыми показателями следуют сразу четыре региона: Новосибирская, Самарская и Архангельская области и Ненецкий АО (все – по 86 баллов). Замыкают лидирующую пятерку Костромская область (85,9) и Москва (85,2).

«На основе данных по всем регионам эксперты установили несколько закономерностей, – пишет РБК. – Качество вождения оказалось прямо пропорционально уровню жизни населения и доле дорог с твердым покрытием. Риск попасть в аварию в значительной мере оказался связан с такими показателями, как доля городского населения, протяженность дорог, уровень безработицы, обеспеченность общественным транспортом».

В то же время, зависимости уровня аварийности в регионе и размера тарифа по каско эксперты не обнаружили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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