Минсоцотношений Челябинской области проверяет приют, где забеременели три несовершеннолетних девушки

Сразу три несовершеннолетних воспитанницы приюта в Чесме забеременели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области, ведомство организует проверку деятельности Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей

«Специалисты ведомства проверят воспитательную работу, проводимую в учреждении. По результатам данной проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, будут приняты дисциплинарные меры», – заявили в пресс-службе минсоца.

Напомним, ранее стало известно, что одна 17-летняя и две 16-летних воспитанницы учреждения забеременели.

«В июле 2019 года одна девушка с молодым человеком зарегистрировали брак. С молодой семьей уже проводится работа по постинтернатному сопровождению. В ближайшее время узаконят свои отношения другие пары, так как уже поданы необходимые документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения», – уточнили в ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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