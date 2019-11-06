В Челябинске появился новый очаг напряженности из-за уплотнительной застройки

Жители одного из микрорайонов на северо-западе Челябинска обратились к врио главы города Наталье Котовой и владельцу строительной компании Олегу Лакницкому с просьбой остановить в их дворе уплотнительную застройку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о микрорайоне на перекрестке улиц Ворошилова и Братьев Кашириных. Там собираются построить 25-этажный дом – уже начали рыть котлован.

«Наталья Петровна, обращаемся к вам как к главе города, который впервые за долгое время начал действительно отстаивать интересы горожан не только на словах, но и на деле. Мы знаем, что вы категорически против уплотнительной застройки, но также понимаем, что выделение данного участка застройщику было проведено не вашей администрацией. Мы не виним вас в сложившейся ситуации, но просим помочь, так как единственной пострадавшей стороной в итоге оказываемся мы.

Олег Владимирович, обращаемся к вам как к руководителю крупнейшей строительной структуры нашей области. При этом структуры, которая отличается тем, что у вас нет обманутых дольщиков, тем что ваши объекты содержательны и самодостаточны с точки зрения жилых домов, придомовой структуры и прилегающих социальных и коммерческих строений, которые вписываются в общую философию жития и отдыха человека.

Если новый дом (Братьев Кашириных – 102в) будет построен, плотность застройки в нашем районе превысит все мыслимые и немыслимые пределы, – заявляют жильцы микрорайона. – У нас и так не хватает дворов, а останутся только дома и узкие проезды между ними. У нас не будет мест для парковки. У нас не будет нормальных тротуаров. У нас не будет нормальных спортплощадок. В наших квартирах и нашем дворе не будет солнца. Коммунальные аварии будут происходить всё чаще и чаще. Мы будем жить окна в окна друг к другу. Мы практически превращаемся в пауков в банке. Мы ещё не знаем людей, которые купят квартиры в этом доме, а уже ненавидим их!

Мы – жители домов № 100, 100а, 100б по улице Братьев Кашириных. У нас нет выбора: чтобы остановить стройку, мы готовы под микроскопом изучать документацию по дому и идти в прокуратуру, суд, министерство строительства, администрацию президента – куда угодно. Наталья Петровна, Олег Владимирович, мы просим вас обоих встретиться с нами. Не для галочки, как были проведены слушания по проекту этого дома, а в удобное для жильцов время – после 18:00. Мы очень хотим найти человечное решение этой проблемы».

«То, что сейчас происходит, – это неправильно, это нечеловечно, – прокомментировал ситуацию депутат Калининского райсовета Николай Ольховский. – Людям просто не оставили выбора. В их жизнь пришли и хотят влепить огромный дом с огромным количеством квартир и машин, никаким образом не согласовав это решение. Наталья Петровна, я призываю вас встретиться с жителями домов и обсудить какое-то человечное решение этой проблемы».

Отметим, что челябинские строители очень любят уплотнительную застройку: это позволяет им получать максимальную прибыль при минимальных затратах, так как вся необходимая инфраструктура на таких участках уже есть.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.11.19

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