Главный инженер челябинской больницы предстанет перед судом за взятки

Прокуратура Калининского района Челябинска направила в суд уголовное дело о получении взяток высокопоставленным сотрудником больницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, руководитель надзорного ведомства Калининского района областного центра утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении семи эпизодов получения взятки в значительном размере, а также одного эпизода мелкого взяточничества.

По версии следствия, челябинец с сентября 2015 по август 2019 года, работая главным инженером немедицинского персонала ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», лично получал взятки в виде денег и строительных материалов в общей сложности на сумму не менее 600 тысяч рублей за обеспечение коммерческой фирме допуска к государственным контрактам с медицинским учреждением.

В ходе предварительного расследования на земельный участок и автомобиль, принадлежащие обвиняемому, наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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