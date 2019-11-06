В Снежинске умер сердечник, которого не принял кардиолог

В Челябинской области выясняют обстоятельства смерти пожилого пациента, которому не хватило талона к кардиологу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родственники 60-летнего жителя Снежинска, умершего от сердечного приступа, обратились в СКР с требованием разобраться в причинах смерти пенсионера. Одновременно они ищут свидетелей последнего посещения их близким поликлиники, где мужчина так и не дождался приема у кардиолога.

«Ищем очевидцев, которые около 16 часов 18 октября находились во взрослой поликлинике, ожидая очередь в кабинет №34 или в соседние кабинеты, и видели или слышали, как пожилой мужчина пытался попасть на прием к кардиологу в связи с резким ухудшением самочувствия, – обратился к снежинцам адвокат семьи пенсионера Дмитрий Громовой в социальных сетях. – На что вышедший из кабинета №34 медработник сообщил, что принять его не смогут, и выдала талон на 1 ноября 2019 года. В этот же день вечером этот мужчина скончался».

По словам представителя семьи, мужчина длительное время страдал сердечным заболеванием, перенес несколько инфарктов, операцию, пережил клиническую смерть. В тот день мужчина почувствовал себя плохо, но «скорую» вызывать не стал, а пошел к лечащему врачу. Однако, в регистратуре МСЧ №15 (работает в структуре Федерального медико-биологического агентства) талонов к кардиологу не оказалось.

Сотрудники больницы все-таки отнесли его карточку врачу, сказав, что, возможно, кардиолог его примет. Юрист считает это свидетельством того, что медики понимали, в каком состоянии находится пенсионер. Но в кабинет сердечника даже не пустили. К нему вышел сотрудник и дал талончик на 1 ноября.

Мужчина вернулся домой. А вечером его состояние ухудшилось. Родственники вызвали скорую медицинскую помощь. Но медики, по их мнению, оказывали помощь весьма неторопливо. Не добившись эффекта, сотрудники «скорой» вызвали реанимобиль, который увез южноуральца в больницу, где он скончался.

Семья снежинца уверена: и в больнице, и в «скорой» сделали далеко не все, чтобы помочь пенсионеру. Прими его лечащий врач, возможно, мужчина остался бы жив. Да и неспешность сотрудников «скорой» могла оказаться роковой.

Южноуральцы настаивают на необходимости юридической и уголовной оценки действий медиков. В пресс-службе Росатома заявили о начале внутреннего расследования. В свою очередь, полиция уже закончила доследственную проверку, передав её материалы в СКР. Следственное управление СКР по Челябинской области уже начало собственную проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.19

Деньги взамен «ничего»: мусорная реформа как форма государственного рэкета. / Курс на срыв указов Путина: Счетная палата обнаружила серьезные нарушения в Минэнерго. / Россияне направили более 200 тысяч жалоб на банки и ОСАГО. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»