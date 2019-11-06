Жители челябинского поселка собирают сход с требованием открыть обещанный ДК

Челябинцы опасаются, что после выборов власти забыли об обещании возобновить работу ДК, закрытого из-за нарушения требований пожарной безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сход жителей поселка Новосинеглазово состоится в субботу, 9 ноября. Принять в нем участие намерены несколько десятков челябинцев.

ДК закрыли в прошлом году, в ходе массовых проверок пожарной безопасности, организованных после пожара к ТРК «Зимняя вишня» в Кемерево: комиссия нашла около 20 серьезных нарушений.

В 2019 году в Челябинске прошли выборы депутатов районных советов, которые формируют городскую думу. В ходе избирательной кампании все кандидаты клятвенно заверяли жителей, что вопрос с ДК будет решен и учреждение откроют уже летом. Но центр культурной жизни поселка до сих пор на замке.

«ДК – для людей действительно важный объект, – цитирует интернет-газета «Знак» депутата Советского райсовета Антона Голубева. – Другого места для занятия творчеством в поселке просто нет. Сейчас дети из секции танцев вынуждены заниматься в торговом комплексе. Куда это годится? По нашим данным, на ремонт внутри здания было потрачено 12 млн рублей, на устранение нарушений, связанных с противопожарным резервуаром и системой пожаротушения, – еще 6,5 миллиона, но дом культуры до сих пор не открыт. После того как были устранены все вопросы, пришла комиссия и насчитала еще 45 нарушений. Но они мелкие: где-то линолеум не той марки, где-то дверь не такая. По грубым прикидкам, нужно еще около миллиона рублей. Неужели их не могут найти?»

В мэрии Челябинска заверяют, что вопрос с ДК держат на контроле, а управление культуры даже разработало пошаговый план устранения каждого из оставшихся замечаний. Правда, когда именно вновь откроют ДК, чиновники не уточняют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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