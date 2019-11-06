В Челябинске школьники попались на краже учебников

В Челябинске два подростка пытались вынести из книжного магазина учебники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», инцидент произошел вчера, 5 ноября, около 19:30 в книжном магазине по улице Цвиллинга.

Два подростка выбрали себе несколько учебников на общую сумму 3 тысячи 600 рублей. Однако, оплачивать столь внушительную покупку юноши не хотели. Школьники спрятали книги под куртками и попытались вынести учебники, минуя кассу магазина. Этот поступок привлек внимание продавца, вызвавшего группу быстрого реагирования охранного предприятия. Нарушителей задержали уже через несколько минут.

Дождавшись полиции, несостоявшихся воришек передали стражам порядка, которые доставили подростков в отдел МВД Центрального района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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