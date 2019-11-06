В Челябинске активиста «СтопГОКа» подвели под закон о фэйковых новостях

В Челябинске активиста «СтопГОКа» судят за нарушение закона о фэйковых новостях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 ноября, в Советском районном суде Челябинска стартовал процесс одного из лидеров движения «СтопГОК» Сергея Белогорохова. Эко-активист обвиняется в распространении фейковых новостей. Сам челябинец считает, что дело сфабриковано.

Как следует из материалов дела, 11 июля Сергей Белогорохов в группе «Зелёный Челябинск» во «ВКонтакте» сделал репост записи жительницы посёлка Роза (Коркинский район). Женщина рассказывает, что 10 июля жители поселка почувствовали толчки, сопровождая свои слова видеороликом с провалившимся асфальтом.

Эко-активист сопроводил репост собственным комментарием: «Последствия взрывов вечером 10 июля. А теперь вопрос: кто гарантирует, что после начала постоянной работы Томинского ГОКа и постоянных взрывов, Коркино или Роза не съедет в разрез вместе с людьми?»

Публикация вызвала оживленную полемику, при этом кто-то из комментаторов заявил, что терпеть такое больше нельзя и призвал выходить на акции протеста. «Данная информация в комментариях граждан содержит высказывания, выражающие утверждение необходимости незамедлительного (даже ночью) проведения митинга, призывает к беспокойству жителей поселка Роза, тем самым призывает к нарушению установленного порядка проведения публичных мероприятий, создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», – сделали вывод полицейские. И вменили Сергею Белогорохову распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации, создавшей угрозу массового нарушения общественного порядка.

«Вы делаете пост, допустим, о том, хотя не важно, о чем... Кто-то оставляет комментарий, что это возмутительно и необходимо выходить на митинг незамедлительно... И – вуаля! Экспертиза признает, что в вашем посте и комментариях есть призывы выходить на митинг», – отреагировал челябинец на возбуждение дела на своей странице в соцсетях.

При этом, по словам активиста «СтопГОКа», в материалах дела появилось якобы подписанное им объяснение, где он связывает произошедшее со взрывами на Томинском ГОКе. Но ничего подобного он не подписывал, настаивает Сергей Белогорохов. «Прекрасно помню, как все проходило и как в объяснении они пытались притянуть Томинский ГОК. Тогда я сказал, что это не соответствует действительности и заставил переписать», – подчеркивает общественник.

Эко-активист настаивает: дело против него сфальсифицировано. Объясняя подобное развитие событий стремлением властей не привлекать внимания к проблеме Коркино и Розы. Ведь если эта тема будет педалироваться, появятся вопросы по поводу расходования средств, выделенных на переселение жителей поселка Роза.

Напомним, после прямого поручения президента Владимира Путина переселили лишь часть Розы. По поводу оставшейся территории главу государства заверили, что ей ничего не угрожает. Однако публикации с изображением подобных провалов на «безопасной» части поселка Роза вряд ли могут служить доказательством такой «безопасности».

На сегодняшнем заседании судья заслушала позицию Сергея Белогорохова и его адвокатов. Следующее слушание назначено на 19 ноября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.11.19

В Челябинске школьники попались на краже учебников. / Декларативный характер: Госдума разрешила оспаривать отказы избиркомов на выборах. / На Южном Урале усиливается ветер. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»