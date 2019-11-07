В Челябинске напали на несовершеннолетнюю

В Челябинске совершено нападение на несовершеннолетнюю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в подъезде 9-этажного дома, расположенного на улице Труда недалеко от областного суда.

17-летняя девушка вошла в подъезд и на нее набросился мужчина с веревкой и шприцев, наполненным жидкостью. Он потребовал телефон, деньги и украшения. Забрав все, что было, разбойник убежал. Семья девушки оценила ущерб на сумму более 60 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело, преступник задержан.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.11.19

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