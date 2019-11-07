Судьбу бывшего сити-менеджера Челябинска снова будут решать в Екатеринбурге

Дело бывшего сити-менеджера Челябинска снова будут рассматривать в Екатеринбурге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», седьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление председателя Челябинского областного суда об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Сергея Давыдова. В качестве суда апелляционной инстанции определен Свердловский областной суд. В ближайшие дни материалы уголовного дела будут направлены в Екатеринбург.

Отметим, что Свердловский суд уже занимался делом Давыдова: именно он в июле текущего года отменил решение первой инстанции (ограничившей наказание Давыдову судебным штрафом в 40 тысяч рублей) и потребовал повторного разбирательства в другом составе суда.

Напомним, экс-чиновник обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 285 УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в 2011 году, будучи главой администрации Челябинска, Сергей Давыдов поручил руководству МУП ЧКТС заключить договор с ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» на оплату услуг начисления платежей по завышенной цене. В результате с 2012-го по 2015 год муниципальное предприятие переплатило свыше 10 миллионов рублей. Уже бывшего сити-менеджера задержали осенью 2017 года во время обысков в его доме и офисе и поместили под стражу.

В ходе предварительного следствия Давыдов пошел на сделку с силовиками, в связи с чем был отпущен под подписку о невыезде.

Когда дело дошло до суда, следователи УФСБ заявили, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью загладил причиненный вред. Уголовное дело прекратили, Давыдову назначили штраф. Прокуратура, обжаловав решение в Челябинский областной суд. Однако там отказались рассматривать апелляцию и направили материалы в соседний регион, откуда дело вернули в первую инстанцию.

1 августа Советский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя о возвращении уголовного дела бывшего сити-менеджера в следственный отдел ФСБ. 26 августа, по ходатайству ФСБ, суд снова прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера.

Прокуратура области опять обжаловала это решение. «В апелляционном представлении приведены доводы, свидетельствующие о незаконности принятого судом решения в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в обжалуемом постановлении фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильным применением уголовного закона и существенным нарушением уголовно- процессуального закона.

Прокуратура области не согласна с квалификацией действий Давыдова, настаивая, что в его действиях имеют место признаки более тяжкого преступления. Допущенные при расследовании уголовного дела нарушения уголовного и уголовно-процессуального законов считает существенными, что препятствовало вынесению судом указанного решения», – заявили в водомстве.

Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора, снял дело с апелляционного рассмотрения для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности. «Основанием послужило наличие правовых препятствий для рассмотрения дела в апелляционной инстанции в Челябинском областном суде», – сообщили в пресс-службе суда.

Что это за препятствия, в суде не уточняет, но известно, что в областном суде работает сестра бывшего градоначальника. Сам Давыдов в настоящее время находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Павел Зварзин

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