Дело о гибели 13-летней челябинки под колесами автокрана направили в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя автокрана, насмерть сбившего школьницу на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления городского полицейского главка окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, трагедия произошла вечером 28 сентября текущего года в Советском районе Челябинска. 50-летний водитель специализированного автокрана приближался к регулируемому перекрестку, где намеревался повернуть налево. В это же время на том же перекрестке по регулируемому пешеходному переходу, на зеленый сигнал светофора проезжую часть пересекала 13-летняя школьница. Но водитель автокрана не обратил внимания на девочку и совершил на нее наезд.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьница от полученных травм скончалась на месте.

В ходе расследования уголовного дела проведены все необходимые следственные действия и экспертизы. Обвиняемый признал вину в полном объеме. На период следствия водителю избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд Советского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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