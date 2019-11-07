Психиатр отказывалась признавать негодным к военной службе южноуральца с аутизмом

В Челябинской области едва не призвали в армию больного аутизмом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», весьма неоднозначная история произошла в военном комиссариате Центрального района Челябинска весной этого года.

На обязательное прохождение медкомиссии в военкомат пришел юноша с матерью. Сопровождение взрослого для него вполне обыденная ситуация: у молодого человека диагностировано аутистическое расстройство.

Однако, известие о том, что у челябинца аутизм, вызвало крайнее раздражении у врача-психиатра военкомата. «Что это такое, раньше не было такого, откуда вы все идете, что это за «аутизм», я много лет проработала врачом-психиатром, и не было такого диагноза», – пересказала женщина слова сотрудницы на своей странице в социальных сетях.

В итоге челябинке с сыном пришлось подтверждать наличие диагноза, и лишь после этого снова ехать в военкомат. Женщина уже пожаловалась на действия врача в министерство здравоохранения Челябинской области.

В самом военкомате сообщили, что именно минздрав направляет медиков для работы в приписной комиссии. Сами же военные заявили, что присвоили молодому человеку категорию годности Д – не годен к службе в вооруженных силах.

Следует отметить, что ситуация с аутизмом в России весьма неоднозначна. Так, например, до сих пор нет официальной статистики по этой проблеме, а аутизмом называют любое отклонение от нормы в поведении ребенка, не укладывающееся в известные схемы. Причем, в медицинской практике диагноз «аутистическое расстройство» до недавнего времени был именно детским. Впоследствии же диагноз «ранний детский аутизм» менялся на «шизофрения». Возможно, именно это и ввело в растерянность врача-психиатра приписной комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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