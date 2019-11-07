Снова не подумали: новые остановки превратили в проблему для маломобильных челябинцев

Директор челябинского МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрий Кожевников рискует остаться без работы: врио главы города Наталья Котова намерена наложить на него дисциплинарное взыскание – вполть до увольнения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недовольство градоначальницы вызвали новые остановочные комплексы: сооружения, выполненные в благородной серой гамме, с прозрачными стенами, защищающими от ветра и осадков, подсветкой и информационным табло додумались разметить на небольших подиумах из плитки. В результате остановки стали недоступны для колясочников, а другим маломобильным группам населения придется изрядно постараться, чтобы спрятаться от непогоды или палящего солнца.

Всего к саммитам ШОС и БРИКС на гостевых маршрутах планируется установить 200 таких комплексов. 70 уже заняли отведенные места, и нигде не предусмотрены ни пандусы, ни занижения подиумов. Как выяснилось, это просто не предусмотрено проектом.

И теперь, чтобы устранить подобный «недочет», понадобятся дополнительные соглашения, а, значит, и дополнительные средства (при этом установка комплексов и так обойдется бюджету в 145 млн рублей).

Еще один недочет – слишком гладкие поверхности, которые, судя по челябинскому опыту, туту же заклеят всевозможными объявлениями.

Кожевников предложил решить эту проблему так: следить и своевременно убирать рекламу. Однако выяснилось, что денег на содержание остановок нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 07.11.19

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