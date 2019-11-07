Медики «скорой» не стали помогать челябинцу, которому стало плохо на улице

Жителей Челябинска возмутило поведение врачей скорой медицинской помощи, не ставших помогать пенсионеру.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в середине нынешней недели на северо-западе областного центра. Его последствия попали на видео.

«Я собиралась переходить Комсомольский проспект в районе улицы Молдавской, когда увидела, что пожилому мужчине лет семидесяти стало плохо, и он упал, – цитирует 74.ru автора ролика. – Он лежит – глаза закрыты, руки-ноги начали холодеть. Я стала звонить в 112, подошли другие люди, они тоже набирали этот номер. Но реанимация приехала только минут через 30. За это время мужчина немного пришел в себя и смог назвать свое имя. Мы стали объяснять медикам, что мужчина – не бомж, что он был опрятно одет, но испачкался, когда упал. Мы специально не поднимали его, думали, вдруг инсульт. А медики подошли к нему и, даже не осмотрев и не измерив пульс, подняли на ноги и отвели в сторону. Они минуты две с ним поговорили и отправили домой. Он еле-еле пошел по улице».

После этого между горожанами и медиками вспыхнула перепалка, которая и попала на видео. Челябинцы возмутились тем, что врачи вместо того, чтобы оказать пожилому человеку помощь, просто отправили его домой. Эскулапы поначалу пытались успокоить горожан, но под конец и у них сдали нервы, и одна из сотрудниц опустилась до хамства. «Вон пошла отсюда!» – крикнула она своей оппонентке.

В управлении здравоохранения Челябинска не стали комментировать поведение сотрудницы «скорой помощи». Что касается профессиональных действий медиков, никаких вопросов у чиновников они не вызывают. По словам представителя учреждения, экипаж «скорой» прибыл на место вызова через 15 минут после получения сигнала. «Мужчина встал самостоятельно, отказался даже от осмотра, сказал, что прекрасно себя чувствует, осматривать его не нужно, и ушел», –утверждают в горздраве.

Между тем, по словам челябинцев, это не первая подобная история в городе. «Тоже вызывали парню на остановку скорую, лежал на лавочке молодой парень с синими губами, без сознания, на перекресте улиц Курчатова и Энгельса. Приехали молодые девушки на скорой через 40 минут после вызова, скрутили уши, нашатырь ему в нос, он кое-как встал. Кричат ему: «Вам нужна помощь? Вам нужна помощь?» Когда и так очевидно, что ему помощь просто необходима. Тут же прыгнули в машину и уехали, так и оставив человека, который еле пополз в непонятном направлении без медицинской помощи, а на наши замечания ответили, что они его не взяли, потому что побоялись, что он им всю машину разнесет... И это парень, который даже на ноги встать не мог. И так же заявили, что они разберутся сами, как им работать! Вот такие у нас работницы скорой, труженицы просто!» – возмущается один из участников обсуждения истории.

«Практически один в один случай был на остановке «Улица Жукова». Стало плохо пенсионеру, упал лицом на асфальт, разбились очки, поэтому сильно поранил лицо. Вызвали скорую (приехала через 20 минут, спасибо). Пенсионер, пока ехали, пришел в себя, помогли ему подняться и сесть на скамейку, он периодически терял сознание. Из скорой вышли 3 человека, встали напротив пенсионера и стали на него просто смотреть! У него была затруднена немного речь, жаловался на сильную головную боль. Как очевидец, я рассказала все, что произошло. После этого медики пригласили его в машину скорой, которая стояла метрах в 15 от остановки. Никто (!) из них не помог человеку спуститься с парапета остановки и тем более не поддержал его под руки, а мужчина был довольно грузным и шел с трудом.

После того, как пенсионер оказался в машине, ему обработали порезы на лице и решили отпустить! Мы стояли рядом и не уходили, чтобы убедиться, что с мужчиной все в порядке. Медики, видя, что мы не уходим, нехотя решили везти его в больницу. К слову, он тоже отказывался ехать, хотел «пересидеть» на остановке. Но, люди дорогие, ведь человеку реально плохо, он не пьян, зачем потакать такому «геройству»? Привыкли у нас пенсионеры все на себе тащить, от помощи отказываться», – вторит комментатору жительница Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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