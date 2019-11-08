Суд обязал Челябинскую ОКБ №2 во второй раз вернуть ТФОМС 6 миллионов, потраченные на ремонт

ТФОМС требует с челябинской больницы двое больше нецелевым образом потраченной суммы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2», требовавшей отменить акт о возврате средств обязательного медицинского страхования. Ответчиком по делу выступал ТФОМС Челябинской области. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке арбитражных дел.

В 2018 году ТФОМС провел в ОКБ №2 внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что медицинское учреждение погасило из средств обязательного медицинского страхования долг по исполнительному листу перед ООО «Стройевроград», выполнившего ранее комплекс работ по капремонту больницы. Аудиторы сочли это нецелевым расходованием средств, так как расходы на проведение таких работ не подлежат оплате за счет средств ОМС.

Однако, по итогам проверки ТФОМС не стал требовать возврата денег. Это сочли незаконным уже в Фонде обязательного медицинского страхования и прокуратуре. И в августе уже нынешнего года, по итогам повторной проверки, ТФОМС составил новый акт, обязующий медучреждение вернуть 6 миллионов рублей, уплаченные подрядной организации.

Правда, в ОКБ №2 утверждают, что к тому времени уже восстановили на лицевом счете ОМС средства, направленные «Стройеврограду». И в дальнейшем эти деньги использовались в соответствии с целевым назначением. Поэтому выполнение представления, содержавшегося в новом акте проверки, влечет получение ТФОМС спорных денежных средств в двойном размере.

Арбитражный суд с аргументами представителей лечебного учреждения и отказал в удовлетворении иска о признании акта ТФОМС, составленного в августе 2019 года, недействительным. Решение суда не вступило в законную силу и может быть оспорено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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