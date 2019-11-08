В Челябинске на четыре дня ограничат движение на перекрестке Дарвина и Троицкого тракта

Движение на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта в Челябинске ограничат на 4 дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 8, 9, 10, 11 ноября с 12:00 до 17:00 будет ограничено движение автотранспорта по существующему путепроводу на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта в Советском районе. Это связано с выполнением работ по монтажу балок пролетного строения на строящемся путепроводе через железнодорожные пути.

Раз в час, на время выгрузки балок (примерно 20 минут), движение будут закрывать полностью. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и, по возможности, объезжать этот участок в указанные временные отрезки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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