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Пятница, 8 ноября 2019, 09:12 мск

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На Урале осудили южанина, собиравшегося наладить сбыт наркотиков

На Урале осудили жителя Краснодарского края, собиравшегося наладить сбыт наркотиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ в феврале текущего года с 2 кг синтетических наркотиков. «Дурь» 22-летний безработный приобрел в Московской области, спрятал в специально оборудованных в автомобиле тайниках и привез на Южный Урал, собираясь продать мелкими партиями.

Сосновский районный суд Челябинской области признал его виновным в совершении преступлений по ч.3 ст.30, ч.5 ст. 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») и приговорил к 9 годам лишения свободы.

Челябинск, Павел Зварзин

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