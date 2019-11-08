«Пиар, не более…» Из Челябинска увезли низкопольный трехсекционный трамвай

Из Челябинска увезли низкопольный трехсекционный трамвай – тот самый «легендарный», сломавшийся в первый же день эксплуатации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамвай появился в городе в начале сентября – перед выборами. На челябинских улицах он смотрелся даже слишком современно, плюс ко всему тут же сломался.

Производитель сообщил, что вышел из строя автоматический выключатель. И добавил: трамвай европейского типа требует хорошего состояния путей и контактной сети, чем не может похвастаться ни один город России. Зачем, в таком случае, его предложили Челябинску, производитель не пояснил.

Вчера появилась информация, что «европейского трамвая» в Челябинске не будет: «Вот и все… Забирают в другой город. Накатался вагон», – написали в группе «Челябинский транспорт» в соцсетях.

Некоторые восприняли эту новость болезненно, другие расценили явление трамвая как обычный пиар-ход: «Поматросил нас трамвай и бросил, так и не прокатился…» «Замануха, показуха, отмазуха и вдаль увазуха…» «Какого нам его тогда привозили, показывали, какие мы крутые блин?!» «Чтоб сюжет показать по ТВ перед выборами…»

«Когда был Тарасов мэром, перед его приездом с проверкой дворов выставляли теннисный стол, как уезжал – убирали. И так несколько раз было... Теперь с трамваем так же», – комментируют горожане.

«Да ежу было понятно, что не будет больше он работать. И не будут нам такие вагоны покупать. Я сразу сказал. Пиар, не более».

«Увезли, дааа... А чё привозили-то? Надеялись, что не в первый, а хотя бы на 2-3 сломается? И это – корпорация «Роскосмос»! Пипец! Демонстрационный, рекламный образец, который «втюхать» хотели городу, даже не могли подготовить!»

«Никого не смущает, что нашей администрации важнее сделать «умные» остановки, чем закупить как можно больше транспорта?»

«Рано или поздно старые в любом случае заменить им придётся. И сейчас уже наступает то самое позднее время, когда трамваи просто начнут из строя выходить. Хотя я надеялся, что хоть к саммитам их заменят. Хорошо, что автобусы новые добавили, и на том спасибо».

Напомним, обеспечить Челябинск низкопольным транспортом планировалось к 2020 году. В декабре 2017 года заместитель начальника городского управления транспорта Наталья Кулакова заявляла, что в течение двух лет будет закуплено 24 таких трамвая. В феврале текущего года министерство экономического развития региона заявляло, что ориентировочная потребность Челябинска в новых трамваях до 2020 года составляет 100 вагонов. Пока не купили ни одного.

Теперь сообщается, что новые трамваи начнут покупать в следующем году. Обещают 25 вагонов.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.11.19

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