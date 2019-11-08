С начала года на Южном Урале поймали восемь десятков «черных» кредиторов

Банк России с начала года выявил на Южном Урале почти 80 нелегальных кредиторов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Челябинск Уральского главного управления Банка России, за 9 месяцев 2019 года в Челябинской области было выявлено 79 организаций с признаками нелегальной деятельности.

Большинство из них оказались «черными» кредиторами. Так, в регионе были обнаружены «псевдоломбарды», которые не состояли в государственном реестре, но при этом выдавали займы населению.

Кроме того, в список нелегальных кредиторов, выявленных Банком России, попали мошеннические организации, предоставляющие потребительские займы под материнский капитал. В числе нелегалов также – «анонимные кредиторы», которые размещали в СМИ недостоверную рекламу о предоставлении займов. Финансовых пирамид на территории Южного Урала не зафиксировано.

«Для выявления и наказания нелегальных участников рынка Банк России тесно сотрудничает с надзорными и правоохранительными органами. Результатом этой работы является возбуждение уголовных и административных дел, реализация иных мер реагирования», – комментирует управляющий отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Всего за 9 месяцев в Уральском федеральном округе выявлено 196 нелегальных участников финансового рынка. Отметим, что Челябинская область лидирует среди регионов УрФО по количеству выявленных нелегальных кредиторов с начала этого года. В Свердловской области обнаружено 76 «нелегалов», в Тюменской и Курганской областях – 29 и 10, соответственно. В ХМАО и ЯНАО выявлено по одному «черному кредитору».

Челябинск, Виктор Елисеев

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