Южноуральские депутаты не видят ничего страшного в нарушении антикоррупционного законодательства

Южноуральские депутаты не видят ничего страшного в забывчивости своих коллег, даже если эта забывчивость нарушает антикоррупционное законодательство.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, прокуратурой Троицкого района проведена проверка исполнения федерального законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоуправления сельских поселений.

Установлено, что в 2019 году членами Советов депутатов Бобровского и Кособродского сельских поселений не предоставлены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 2018 года.

Председателям Советов депутатов сельских поселений были внесены представления об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции и принятии решений о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Совет депутатов Кособродского сельского поселения представление прокурора удовлетворил – полномочия депутата прекращены.

А вот депутаты Бобровского сельского поселения представление прокурора отклонили, просто сделав депутату-нарушителю замечание.

Тогда прокурор обратился в суд с требованиями признать решение депутатов Совета депутатов Бобровского сельского поселения незаконным, обязав на ближайшем заседании повторно рассмотреть представление прокурора и принять решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Административное исковое заявление находится на рассмотрении.

Челябинск, Павел Зварзин

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