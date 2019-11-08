В Челябинске депутата избили битой за просьбу не шуметь

В Челябинске депутата райсовета избила пьяная компания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на пятницу, 8 ноября у дома 85А по улице Мебельная в Тракторозаводском районе областного центра.

О произошедшем рассказал депутат Тракторозаводского райсовета Александр Курочкин. «У меня под окнами магазин «Огонь Вода». Ежедневно я им делаю предупреждения: постоянно то потасовка, то громкие крики. Весь шум-гам после 12 начинается, – цитирует парламентария 31tv.ru. – У меня график достаточно напряженный, я домой прихожу в районе 12-12.30 ночи, ложусь спать и уснуть не могу. Постоянно вызываю правоохранительные органы. Не так давно была ситуация, что мне звонил участковый и с претензией, что я зря вызываю правоохранительные органы, что это ложные вызовы, что они посмотрели камеры, и «ОВ» никому не мешают, это я такой плохой».

Однако, теперь полиции, возможно, придется по-другому взглянуть на сложившуюся ситуацию. По словам депутата, вчерашней ночью он возвращался домой и сделал замечание компании нетрезвых молодых людей. В ответ они вшестером набросились на челябинца и избили битой.

Сегодня Александр Курочкин обратился в полицию. В пресс-службе городского управления МВД, в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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