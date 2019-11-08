Челябинскую область зальет и засыплет мокрым снегом

Южноуральцев предупредили о резком ухудшении погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, ночью и днем 9 ноября в южном районе Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах, на дорогах сильная гололедица.

Во время гололеда необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость, с резиновым наконечником, или специальную палку с заостренными шипами.

«Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта», – советуют в ведомстве.

Учитывая прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу, автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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