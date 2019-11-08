В южноуральском правительстве назначили еще двух министров

Глава Южного Урала утвердил двух министров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, Алексей Текслер подписал постановления о назначении Алексея Нечаева министром дорожного хозяйства и транспорта и Ирины Буториной министром социальных отношений.

Ранее Алексей Нечаев занимал должность заместителя министра дорожного хозяйства. После победы Алексея Текслера на выборах губернатора назначен и.о. министра.

Ирина Буторина работала уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области. В конце сентября глава региона встретился с ней как с претендентом на пост министра социальных отношений. На прошлой неделе Законодательное собрание Челябинской области досрочно прекратило ее полномочия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.19

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