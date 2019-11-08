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Пятница, 8 ноября 2019, 16:49 мск

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Челябинский «кладбищенский» убийца получил 10 лет «строгоча»

Челябинцу, убившему отца приятеля за 400 тысяч рублей, вынесли приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в убийстве по найму, а также незаконном хранении и перевозка оружия.

В суде установлено, что молодой человек за 400 тысяч рублей согласился совершить убийство отца своего приятеля.

В сентябре 2018 года, будучи осведомленным от заказчика убийства и его матери о местонахождении своей жертвы, прибыл на участок местности, расположенный в 300 метрах от проезжей части улицы Блюхера в сторону «Митрофановского кладбища», где в присутствии супруги предпринимателя произвел не менее трех выстрелов в спину и голову мужчины. От полученных ранений мужчина скончался через непродолжительное время в медицинском учреждении.

За свою «услугу» киллер получил часть обещанного вознаграждения в сумме 2 тысячи долларов США.

С обвиняемым в ходе следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В судебном заседании обвиняемый раскаялся в совершенном преступлении.

Судом ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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