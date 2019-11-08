В пяти городах Южного Урала объявлена угроза смога

В пяти городах Челябинской области объявили неблагоприятные метеоусловия.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, ожидаются в Челябинской области 9-11 ноября.

В связи с этим с 8 часов 9 ноября до 14 часов 11 ноября НМУ первой степени опасности ожидаются на территории Челябинска и Сатки. Аналогичный режим с 19 часов 9 ноября до 14 часов 11 ноября будет действовать в Златоусте, Карабаше и Коркино.

Аналогичные предупреждения направлены отдельным предприятиям Челябинской области.

Жителям Южного Урала в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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