В Челябинской области зафиксирован случай птичьего гриппа

На Южном Урале медики обнаружили птичий грипп.

Как сообщили РИА «Новый День» в управление Россельхознадзора по Челябинской области информирует, в начале ноября 2019 года в пробах биологического материала от дикой птицы, отстрелянной на территории Увельского района, сотрудники ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» обнаружили генетический материал вируса высокопатогенного гриппа птиц.

Обнаружен он был неслучайно. Ежегодно управление Россельхознадзора участвует в государственном лабораторном мониторинге особо опасных болезней животных. В рамках данного мониторинга регулярно отбираются сыворотки крови птицы, находящейся в личных подсобных хозяйствах граждан и на птицефабриках, а также дикой и синатропной (не домашняя, но живущая рядом с человеком, например, голуби) птицы. В среднем в год отбирается и исследуется в лабораториях около 8 тысяч проб. При исследовании очередной такой пробы и был выявлен вирус птичьего гриппа.

На территории области работает 7 птицефабрик, где содержится более 27 миллионов птиц. Все эти предприятия (Челябинская, Чебаркульская, Магнитогорская, Нагайбакская птицефабрики, «Уралбройлер», «Равис-Птицефабрика «Сосновская» и Уральская мясная компания) всегда работают в режиме закрытого (невыгульного содержания птицы) типа и в условиях строго пропускного режима для сотрудников с обеспечением спецформы и дезобработки. Потому реальную опасность птичий грипп представляет для птицы, которая содержится в личных подсобных и мелких фермерских хозяйствах. У населения области проживает около полумиллиона голов. Все они находятся в условиях свободного выгульного содержания. Потому велика вероятность контакта этой птицы с вольной, дикой птицей, которая и является основным переносчиком вируса гриппа птиц подтипа Н5.

Россельхознадзор рекомендует гражданам изолировать домашнюю птицу от возможного контакта с перелетной и дикой птицей (посадить под замок). В случае падежа птицы, необходимо немедленно обращаться в ветеринарную службу.

Птицефабрики продолжат свою работу в обычном «закрытом» режиме. Надзорным органом совместно с управлением ветеринарии будет усилен контроль за проведением ими обязательных мониторинговых исследований на грипп птиц в полном объеме.

Россельхознадзор напоминает, что данная болезнь может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%. Особую озабоченность вызывает угроза распространения возбудителя гриппа птиц среди поголовья именно домашней птицы

Челябинск, Виктор Елисеев

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