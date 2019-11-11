Нагрузка на полигон ТБО в Полетаево может существенно возрасти

В Полетаево могут начать вывозить мусор из Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже через 2 месяца потоки твердых коммунальных отходов из третьего по величине города Челябинской области могут быть перенаправлены на полигон в Полетаево. Об этом председатель собрания депутатов Златоуста Алексей Карюков рассказал на своей странице в социальных сетях.

«Большинство из вас наверняка уже знает, что златоустовская свалка будет закрыта уже 1 января 2020 года. Куда возить мусор будут после? Многие задают мне этот вопрос. Единственный вариант, который нам сегодня предложен – возить мусор в Полетаево. Что очень далеко от Златоуста, и сами понимаете, какие проблемы это может обострить», – сообщил парламентарий.

По словам спикера, власти продолжают прорабатывать вопрос обустройства нового мусорного полигона, но уже за чертой города. Так, комиссия уже осмотрела потенциальную площадку для утилизации отходов из Златоуста и Миасса. «Ранее говорили о том, что место подходит хорошо, т.к. равноудалено от Миасса и Златоуста. А к земельному участку – хороший подъезд от трассы М5. Но, к сожалению, уже на месте увидели очень серьезную проблему. При выезде со свалки на трассу в сторону Златоуста придется выезжать на встречную полосу. ГИБДД этого сделать никогда не разрешит, или предложит строить развязку, которая стоит огромных денег». Теперь городу придется искать другие варианты.

Таким образом, вариант с полигоном в Полетаево пока остается единственной альтернативой. Это может привести к существенному росту нагрузки на объект. С учетом численности населения в третьем по величине городе Южного Урала (более 165 тысяч человек), объемы мусора могут увеличиться примерно на 15%. А в новогодние праздники рост может оказаться еще выше.

Напомним, после закрытия Челябинской городской свалки полигон в Полетаево стал основным направлением для вывоза ТКО из областного центра. Категорически против этого выступают жители поселка Полетаево, и раньше боровшиеся с работой полигона. Их поддерживают депутаты поселкового совета.

Южноуральцам удалось оспорить территориальную схему размещения отходов, согласно которой именно полетаевский полигон должен стать основным для Челябинска на ближайшие два года. Однако за время судебных разбирательств министерство экологии Челябинской области изменило терсхему (не затронув проблему Полетаево) и сделало вид, что к новой схеме запрет отношения не имеет.

Ранее вывоз мусора в Полетаево в министерстве экологии Челябинской области называли временной мерой – до того, как построят полигон в Чишме. Однако, в июле этого года глава ведомства Сергей Лихачев заявил, что в Чишме, скорее всего, нового полигона не будет. Между тем, полигон ТБО расположен во втором защитном поясе единственного питьевого источника Челябинской агломерации – Шершневского водохранилища.

Челябинск, Виктор Елисеев

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