В челябинских стоматологиях брали деньги за бесплатные услуги

Челябинское УФАС России рассмотрит дело по платной анестезии при стоматологических услугах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении 24 медицинских стоматологических учреждений Челябинска.

«Установлено, что медицинские учреждения Челябинска взимают с пациентов плату за оказание услуги местной анестезии с применением дорогих и, возможно, более эффективных анестетиков (например, «ультракаин», «убестезин») вместо «дешевого» «лидокаина» при проведении стоматологических манипуляций по полису ОМС как по желанию самого пациента использовать более современный и надежный анестетик, так и по противопоказаниям пациента к препарату «лидокаин», – отметили в антимонопольном ведомстве.

Между тем, взимание платы с пациентов, обсуживавшихся по полису ОМС, при наличии противопоказаний к препарату «лидокаин» недопустимо действующим законодательством, подчеркнули в УФАС.

Таким образом, в действиях 24 медицинских учреждений, работающих в сфере ОМС, содержатся признаки нарушения требований действующего законодательства. В результате происходит ущемление законных прав и интересов граждан, поскольку пациенты не имеют возможности получить стоматологическую услугу без дополнительно навязанной платной услуги.

Челябинским УФАС России также выявлено, что несколько медицинских учреждений взимают плату за оказание услуги местной анестезии с применением лекарственных препаратов «артикаин», «артикаин+эпинефрин» при проведении стоматологических манипуляций по полису ОМС при наличии у пациентов различных противопоказаний (например, непереносимость лекарственного препарата «лидокаин»), что недопустимо действующим законодательством Российской Федерации.

По мнению Территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области, тариф на оплату стоматологических услуг, оказанных по полису ОМС взрослому и детскому застрахованному населению, является усредненным. Медицинские учреждения за счет экономии денежных средств с применением препарата «лидокаин» имеют финансовую возможность применять «ультракаин» и «убестезин» по противопоказаниям на бесплатной основе.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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