В Челябинской области три человека отравились угарным газом

На юге Челябинской области три человека погибли от отравления угарным газом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на понедельник, 11 ноября, в поселке Маяк Белокаменского сельского поселения Брединского района.
Утром понедельника тела двух мужчин и женщины обнаружили в ождном из производственных помещений. Известно, что оба мужчины были судимы.
По факту гибели южноуральцев начата доследственная проверка.
В следственном управлении СКР по Челябинской области обещали прокомментировать информацию позднее.
Челябинск, Виктор Елисеев
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