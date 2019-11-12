В Челябинской области три человека отравились угарным газом

На юге Челябинской области три человека погибли от отравления угарным газом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на понедельник, 11 ноября, в поселке Маяк Белокаменского сельского поселения Брединского района.

Утром понедельника тела двух мужчин и женщины обнаружили в ождном из производственных помещений. Известно, что оба мужчины были судимы.

По факту гибели южноуральцев начата доследственная проверка.

В следственном управлении СКР по Челябинской области обещали прокомментировать информацию позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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