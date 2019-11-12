В Миассе отправили под арест серийного насильника

В Миассе отправили под арест мужчину, совершившего серию нападений на девочек и женщин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», насильника задержали 9 ноября в южной части города. В десятом часу вечера он напал на 13-летнюю школьницу и попытался ее изнасиловать. Крики услышал отец девочки: именно он задержал нападавшего и удерживал, пока не приехала полиция.

Насильнику предъявлено обвинение пока по одному эпизоду (покушение на изнасилование), но в он уже признался в других нападениях.

Оказалось, что 9 ноября 44-летний мужчина, изрядно приняв на грудь, решил удовлетворить сексуальные потребности и вышел «на охоту». Он совершил несколько нападений, но всем жертвам удалось отбиться.

Сам мужчина уверял, что он не опасен, все осознал и просил отправить его под домашний арест. Но суд, учитывая прошлое задержанного (он недавно осовбодился из мест лишения свободы, где отбыл 11-летний срок за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней) отправил его в СИЗО.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 12.11.19

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